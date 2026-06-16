トッテナムでもプレーしたイ・ヨンピョ、韓国の放送で日本を称賛北中米ワールドカップが開幕し、日本は14日（日本時間15日）、オランダとのグループリーグ初戦を2-2で引き分けた。世界ランキング8位の強豪相手に、2度のリードを許しながら追いつく内容に驚いているのが韓国。元代表選手が「優勝と叫べる理由がある」と絶賛している。韓国メディア「イーデイリー」が「優勝を叫ぶ日本、一体なぜ？…イ・ヨンピョの鋭い分析を見