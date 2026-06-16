不妊手術を受けた猫に表れる変化4選 不妊手術後の変化には個体差がありますが、行動に変化が見られる猫は少なくありません。ホルモンの影響が変わることで、今までとは違う様子を見せることがあるのです。 1.発情に伴う行動が減る 不妊手術後に最も分かりやすい変化が、発情行動の減少です。メス猫では大きな声で鳴く、落ち着きなく動き回るといった行動が見られにくくなります。オス猫も去勢手術を行うことで、