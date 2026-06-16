ワールドカップ北中米大会のオランダ戦は粘りの同点で勝ち点1をとった。2026年6月16日放送の「ノンストップ！」（フジテレビ系）は熱戦を振り返り、中村敬斗選手と久保建英選手の絆に触れた。「3年前にエルサルバドル戦で初ゴールをとったのも久保選手からのパス」番組は、「日本は劇的な引き分けでダークホースとしての素質を証明した」（米メディア『ESPN』）など海外メディアからも評価を得たことを紹介。設楽統さんは「昨日の