「世界にひとつのプレイブック」(2013年)でアカデミー賞主演女優賞を獲得したジェニファー・ローレンスが、新作ロマンチックコメディ「One Month Mark」に出演するようだ。 【写真】ジェニファー・ローレンスからアドバイスをもらっていた大物歌手 自身の製作会社エクセレント・カダヴァーを通じて製作にも参加する新作でジェニファーは、「その道の向こうに」「Bread Roses」「W