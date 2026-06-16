YENA YENAが、6月13日・14日の2日間にわたりZepp DiverCity（TOKYO）で約1年半ぶりとなる日本単独公演「2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo」を開催した。本公演は、昨年2月に開催された初の日本単独コンサート「2025 YENA 1ST CONCERT “四角からはじまる異世界!” 旅行 ＞ in Japan」に続く物語の“第2章”として位置付けられている。前回公演で幕を開けたYENAならではの“異世