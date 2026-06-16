【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#71GS以降「日本の新しい音楽」に受け継がれたロック性アルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?◇◇◇ビートルズのオリジナルアルバムを14枚とすると（解散後発表の『パスト・マスターズ』を除く）、7枚目『リボルバー』は、ちょうど前半終了時点ということになる。そして、ビートルズが来日した1966年のリリースであり、つまりは、今からちょうど60年前の