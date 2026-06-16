W杯初出場のカーボベルデがスペインと0-0のドロー北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎え、2010年南アフリカ大会で優勝したスペイン代表がグループHの初戦でW杯初出場のカーボベルデ代表と0-0で引き分けた。この試合の“衝撃のデータ”が話題を呼んでいる。スペインは試合開始から圧倒的にボールを保持して攻め立てたが、カーボベルデの守備を崩しきれず。スペインは後半26分にFWラミン・ヤマルを投入