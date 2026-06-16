東京ディズニーリゾートでは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が開催されます。スペシャルイベントの開催に合わせ、ゲストが夏のパークをより快適に過ごせるよう、東京ディズニーリゾート各所で本格的な暑さ対策を実施。環境保全・環境科学の専門機関「一般社団法人環境情報科学センター（