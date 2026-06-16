歌手で俳優の中島健人が、7月14日発売の『cyan issue 45 summer 2026』（カエルム）に初登場する。【写真】ともに笑顔で！中島健人＆菅田将暉が仲良し2ショットアイドル、アーティスト、俳優として幅広く活躍する中島。誰よりも輝く存在への憧れを胸に芸能の世界へ飛び込み、自らの理想を追い続けながら独自の表現を磨いてきた。同誌では、アイドルとアーティストという二つの側面を抱えながら歩み続ける中島の“現在地”に迫