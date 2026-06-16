MLBが15日（日本時間16日）、オールスター戦のファン投票第1回中間結果を発表し、まさかの結果に韓国メディアがざわついている。第1回中間結果で韓国人メジャーリーガーではドジャースのキム・ヘソンがナ・リーグ二塁手部門で34万5924票を集め、4位にランクイン。一方、ジャイアンツのイ・ジョンフは16万6215票で外野手部門20位にとどまっている。キム・ヘソンは今季43試合で打率・259、1本塁打、11打点。打撃の調子を落とし