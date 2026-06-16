ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画「Tottemo Release 80.8」の第11弾作品となる『Tottemo Release 80.8（11）』を24日に配信リリースする。【ライブ写真】キュートな笑顔でファンに手を振るLiSAほか、ライブ写真たっぷり『Tottemo Release 80.8（11）』には、日本全国47都道府県それぞれをピコ太郎独自の視点とユーモア、そして多彩な音楽ジャンルで表現していく長編企画「都道府県ソング」シリ