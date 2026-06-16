サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）のケガの状態を心配した。日本は1次リーグ初戦、オランダに2度にわたりリードを許しながら、攻守に粘り強いプレーを発揮。2ー2のドローに持ち込んだ。強豪を相手に貴重な勝ち点1を獲得したが、後半には久保が相手選手との接触で左膝を強打。途中