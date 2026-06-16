◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は日本時間16日、G組とH組の第1節が行われ、アジア勢ではサウジアラビアがウルグアイに、イランはニュージーランドにそれぞれ引き分けとなり、大会初日から続きアジア勢は無敗となっています。大会初日の12日には韓国がチェコに逆転勝利し、14日にはカタールがスイスにビハインドから追いつき1-1で引き分け。オースト