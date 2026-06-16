◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日決勝立大4―2法大（2026年6月16日神宮）1試合2本塁打。先制2ランにダメ押しソロと背番号「3」をつけた立大・伊与田恭佑外野手（2年＝東北）が爆発。11年ぶりのフレッシュ優勝に導いた。試合後報道陣に打てた要因を聞かれると「運ですかねえ」と一言。続けて「運は大事ですから。リーグ戦で調子が悪くて徳を積まないと運はやってこないと思いごみ拾い、トイレ掃除、整