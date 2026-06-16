2026年5月、防衛省は、レーダーサイトを敵の自爆ドローンから防衛するためのUAV（無人機）に関する提案を求める要求書を正式に発出した。防衛省・自衛隊内部からのみならず、外部からも「提案」を求める、というのである。2026年3月、イランの無人機（UAV：自爆ドローン）による攻撃で、カタールのアル・ウデイド基地に設置されていた弾道ミサイル等の飛翔を追跡する米国製の巨大な戦略レーダー「AN/ FPS-132UEWR」が損傷した。