◇MLB カージナルス3-0パドレス(日本時間16日、ブッシュ・スタジアム)カージナルスのダスティン・メイ投手が自身初の完投完封勝利を飾りました。メイ投手は、2019年にドジャースでMLBデビューを果たすと、翌2020年にはワールドシリーズ制覇に大きく貢献。しかし、2023年シーズンの途中には負傷による戦線離脱、2024年にはサラダを喉に詰まらせて急性食道破裂を起こし緊急入院するなど、不運なアクシデントに見舞われました。昨季復