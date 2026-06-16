表情豊かなビーグルさんの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破し、「不満そうwww」「めちゃくちゃ可愛いw」「死ぬほど笑いました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬が人間のご飯を欲しがるので、仕方なくケージに入れた結果→ふと後ろを覗くと…まさかの『ブチギレ顔』】 ご飯を分けてほしくて… TikTokアカウント「user59128041619