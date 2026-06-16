株式会社Y’sホールディングスは、2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間、上野恩賜公園 竹の台広場にて「TOKYO盆ダンス×STEAM FESTIVAL 2026」を開催。日本の夏を象徴する「盆踊り」を今の時代に合わせて再編集する。本イベントは、伝統文化である盆踊りに、サンバ、DJカルチャー、STEAM教育を掛け合わせた、新しい都市型カルチャーフェスティバル。6月26日（金）にはDJ KOO（TRF）をはじめ、DJ Oasis a.k.a. DJ Oasis the Fun