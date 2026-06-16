今年4月、氏名不詳者らと共謀し、高齢女性を欺いて複数枚のキャッシュカードをだまし取ったとして、陸上自衛官の男（41）が再逮捕されました。 詐欺の容疑で再逮捕されたのは、善通寺駐屯地に所属する陸上自衛官の男（41）です。 警察によりますと、4月10日ごろ、氏名不詳者が高松市に住む87歳（当時）の女性の家に電話をかけ、「キャッシュカードが使えません。取りに行きます」などとうそを言い、キャッシュカ