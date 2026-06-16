2026年6月16日から東京国立近代美術館で開催されている「杉本博司 絶滅写真」。銀塩写真という“絶滅危惧種”とも言える写真技法をテーマにした本展のなかで、ひときわ異彩を放つ作品があります。それが《CAMERA MAN》です。《CAMERA MAN》2026 Photo: Masatomo Moriyama（森山雅智） | Courtesy of JINS一見すると、眼鏡のようにも、奇妙な光学機器のようにも見えるこの作品。しかし《CAMERA MAN》は、単なるオブジェでも、カメラ