石川県白山市でパチンコホールを運営していた「カラット」が、資金繰りの悪化により9日、金沢地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。民間の信用調査会社・帝国データバンク金沢支店によりますと、「カラット」は2006年に設立され、経営破たんした別会社を引き継ぐ形で、石川県白山市鶴来町でパチンコホール1店舗を運営してきました。店内にはパチンコ217台、スロット82台を有し、周辺住民を中心とした集