ちいかわパーク(東京都豊島区)は、2026年7月28日にオープン1周年を迎える。1周年を記念した特別企画として、入場者特典の配布や新商品発売、新キャラクターの登場などを実施する。オープン1周年の感謝を伝えるとともに、7月24日公開予定の映画への期待感を高め、テーマパークと映画が連動した特別な体験を届けるという。○グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場6月16日〜7月23日の期間、ちいかわ・ハチワ