Amazonは7月10日深夜0時から、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を開催する。プライムデー開催開催期間は7月10日深夜0時〜7月13日23時59分まで。今年は日々の暮らしに欠かせない食料品・日用品から、これからの季節に活躍する猛暑対策アイテム、セールだからこそ手に入れたいアイテムまで豊富に取り揃え、前年を上回る300万点以上の商品を魅力的な価格で提供する。○「プライムデー先行セール」を3日間開催プライム