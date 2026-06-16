大相撲のパリ公演が14日までフランスで開かれ、尾花沢市出身の佐渡ケ嶽親方を父に持つ大関・琴櫻が総合優勝を果たしました。31年ぶりに開かれた大相撲のパリ公演は連日、大盛況で、生の力士の登場に盛り上がりを見せました。琴櫻など3人の力士は伝統文化を交流するイベントに参加し、阿波踊りを披露する様子も見られました。6月13日から2日間開かれた公演では、幕内力士によるトーナメント戦が行われ、2日間とも満員御礼に。