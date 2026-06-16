宮城県石巻市役所で記者会見する斎藤正美市長＝16日午後宮城県石巻市で昨年6月、80代男性が市配布の殺虫剤を誤飲し死亡した事故を巡り、斎藤正美市長は16日の定例記者会見で、事故を公表しなかった理由に遺族の意向と警察の捜査を挙げ、従来の市の見解を繰り返した。遺族が反論している点には「関係者以外には公表してほしくないと聞いていた。捉え方の問題ではないか」と述べた。市は今年3月、市議会の各会派に事故の報告をし