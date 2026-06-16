具たっぷりの炊き込みご飯は、それだけでおかずにも主食にもなるから、忙しいとき疲れているときの強い味方！フライパンで作れば、炊飯器よりもぐんと短い時間で炊き上がります。米と具材を重ねて火にかけるだけだから、このうえなくラクチン。人気の韓国料理の定番メニュー「石焼きビビンバ風ごはん」も手軽に作れちゃいます。「石焼きビビンバ風ごはん」のレシピ材料（3〜4人分）米……2合牛こま切れ肉……200gにんじん……1/3