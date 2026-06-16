もっと点を取ってやらなきゃ巨人が首位に立っている。交流戦を10勝6敗2分で乗り切り、セ・リーグでは唯一の貯金を作った。【写真】女装コスにも大絶賛！入団時から端正な顔立ちでも話題の「浦田俊輔」交流戦前は首位・阪神に4.5ゲーム差の3位だったが、現在は2位の阪神に0.5ゲーム差をつけた。これも阪神とヤクルトが交流戦で負け越したためで、今後は巨人を含めた三つ巴の戦いになりそうだ。交流戦の好成績は投手陣の頑張