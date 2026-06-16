アイドルグループ、私立恵比寿中学は16日、公式SNSで、新曲「えびチリ、はじめました」のジャケット写真について差し替えを発表した。SNSでは、「えびチリ、はじめました」ジャケット写真に関して、「一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます。この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と報告した。