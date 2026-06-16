保線作業用に開発されたJR西日本の新型車両＝16日、大阪府東大阪市JR西日本は16日、保線作業用に開発したハイブリッド式の新型車を大阪府東大阪市の車両メーカー敷地内で報道関係者に公開した。朱色とグレーのツートンに白い帯を配した外観で、開発担当者は「国鉄時代のディーゼル機関車DF50の雰囲気を現代のデザインにアレンジした」と話した。ディーゼルエンジンとバッテリーでモーターを駆動し、最高時速は75キロ。レールの