ＮＨＫは１６日、「２０２５年国民生活時間調査」の結果を発表した。テレビのリアルタイム視聴者が全年齢層で減少している一方、６０代の４人に１人がインターネット動画を利用。ネット社会の進展が改めて浮き彫りとなった。調査は１９６０年から５年ごとに実施。今回は昨年１０月に全国の１０歳以上の７２００人を対象に行い、３７９５人から回答を得た。それによると、平日に１５分以上テレビを見た人の割合は、これまでも