大谷翔平を中心とした多くのスター選手を擁するドジャースにあって、今や山本由伸はチームの屋台骨といっていい存在だ。メジャー3年目の今季は打線の援護に恵まれない試合も多い中、大崩れすることなく試合をつくってきた。◆ドジャースを支える山本由伸の現在地特に前回の登板はまさに圧巻の一言だった。ホワイトソックス打線を相手に8回2死までパーフェクト投球を披露。9回に一発を浴びてノーヒッターの夢はついえたが、前の