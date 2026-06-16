ベネッセコーポレーション（以下、ベネッセ）が提供する小学生の学習・生活を支援する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」は、セガと共同で、ゲームをきっかけに学びを楽しむことを目的としたコラボレーションコンテンツ「タッチでぷよぷよ」を、「進研ゼミ 小学講座」チャレンジタッチ内において7月25日から提供を開始する。「タッチでぷよぷよ」ベネッセが6月に実施した調査（調査方法：インターネット調査、調査対象：小学3年生