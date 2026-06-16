ウッドワンは、8月18日から、木の質感を活かした家具のような雰囲気も魅力の木のキッチン「su：iji（スイージー）」にオーク突板のフラット扉を追加ラインアップする。su：ijiは、ニュージーパイン（ニュージーパインはウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標）をはじめ、オーク、メープル、ウォールナット、桧の5種の無垢の木の展開だったが、今回は同シリーズ初となる突板のフラットデ