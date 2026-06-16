フジッコは、製品の一部において値上げを実施する。昨今の原材料価格や物流費、人件費の上昇に加え、最近では中東情勢の影響による包装資材やエネルギーコストの高騰によって、同社を取り巻く環境は一段と厳しさを増している。同社ではこれまで、生産効率の向上や物流の効率化などを進め、可能なかぎりコスト吸収に努めてきたが、これらのコスト上昇は企業努力で吸収することが極めて困難な状況となっている。ついては、今後も消費