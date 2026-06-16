ごはんが固くなる問題、我が家も悩んでいました。5歳の娘が保育園に通う我が家。毎日の料理を少しでもラクにするため、ごはんを多めに炊いておいたり、小分けに冷凍したりすることもよくあります。でも、ごはんって時間が経つと意外と固くなりませんか? 朝はふっくらしていたのに、食べる頃にはなんだかごはんが固くなっているような……。冷凍ごはんも、レンジで温めると少しパサつきを感じることもありました。そんなときに見つ