麺食が展開する喜多方ラーメン坂内は6月16日から、「坂内感謝祭」を全国各店で実施する。坂内感謝祭"喜多方ラーメン"は、日本三大ご当地ラーメンのひとつといわれ、喜多方ラーメン坂内は福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーン。会津盆地の気候と風土に育まれ守られてきた喜多方ラーメンの味を伝えるべく、麺、スープ、焼豚の素材にこだわり、日常食であるラーメンで"手作りの美味しさ"を日々