ニトリと無印良品で人気の「やぶれにくいキッチンクロス」。どちらも“さまざまな用途で使える万能さ”が魅力で、スペックだけ見るとかなりそっくりです。「正直、何が違うの？」と気になっている方も多いのではないでしょうか。今回は、ニトリと無印良品の「やぶれにくいキッチンクロス」を徹底比較したいと思います。◆ニトリ VS 無印それぞれのスペックは？どちらのキッチンクロスも吸水性・耐久性がよくやぶれにくいの