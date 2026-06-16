北海道教育委員会は、部活動の送迎でこれまで認めてこなかったレンタカーの使用を条件付きで容認すると発表しました。部活動の移動手段としてこれまで認めてこなかったレンタカーの使用について、道教委は「保護者の同意」や「ドライバーの運転経験が２年以上あること」などを条件に、当面の間、容認することを明らかにしました。部活動の移動に関して道教委は、２００９年の通知文で公共交通機関や貸し切りバス