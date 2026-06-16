北海道旭川市で休業中の旅館が燃える火事がありました。警察は放火や漏電の可能性を含めて調べています。建物からは白い煙が立ち上り、室内では炎が上がっているのが確認できます。 火事があったのは、旭川市神居町富沢の休業中の旅館です。６月１６日午前５時４０分ごろ、近くの住民から「建物から煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ８時間後にほぼ消し止められ、けが人はいませんでした。周辺に火の気がない