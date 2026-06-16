北海道江別市でイスラム教の礼拝所＝モスクに火をつけたとして、千歳市の３７歳の男が再逮捕されました。非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、千歳市の石井遼太郎容疑者です。石井容疑者は２月２８日未明、江別市角山のパキスタン人が管理するイスラム教の礼拝所＝モスクに火をつけ、全焼させた疑いが持たれています。石井容疑者は調べに対し黙秘しています。石井容疑者は２月２３日、パキスタン人が経営する自動車解体会社