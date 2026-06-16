イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。大分県・別府温泉のホテルでのんびりと寛ぐ写真を投稿した。【写真】新鮮な刺身から和菓子まで、食事も楽しんだイ・ボミ（全15枚）ボミは初めて訪れた別府について「温泉で有名なところだと思っていましたけど、美しい景色とゆったりとした雰囲気が楽しめてとても良かったです」と絶賛。「ホテルでは心も体もリラックス、忘れられない思い出を作ることができました」と喜んでいた。