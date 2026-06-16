17日、薩摩地方は午前を中心に雨となり、朝は激しく降る所もありそうです。大隅地方も雨の所が多く、ピークは午前ですが午後も傘があると安心です。種子島・屋久島地方、奄美地方は一日を通して雨となり、雷を伴って一時的に激しく降るおそれがあります。これまでの雨の影響で地盤が緩んでいる可能性があり、土砂災害などに十分注意してください。16日、十島村にレベル４土砂災害危険警報が発表されました。土砂災害は、