上田桃子らを指導したプロコーチ・辻村明志が考案し、女子プロたちが日頃から行っているドリルを紹介する。辻村門下生が練習の前後に取り入れているのが「コイン飛ばし」だ。コインを真上に跳ね上げられれば、アプローチの精度向上につながるという。薄いコインを真上に飛ばす方法を聞いた。【連続写真】ソールの後ろにコインを当てて真上に飛ばそうドリルのやり方を公開◇◇◇選手たちに遊び感覚でやってもらっているのが「