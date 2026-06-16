昨今、値上がりの激しい海外メーカー製ドライバー。今年も新作を購入して「合わなかった」と嘆く人は少なくないはずだが、それを防ごうとする専門店がある。ヴィクトリアゴルフを中心とした『VGFS』設置店だ。クラブに精通したフィッターかつ人材教育担当でもある藍川朋久氏に聞くこの連載。【画像】『RS DUO』の3モデルを並べて比較『VGFS』とはVictoria Golf Fitting Systemの略で、クラブにセンサーを付けて試打するフィッティ