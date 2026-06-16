舘プロの公式Xが16日に更新され、俳優・舘ひろし（76）のオフショットを公開。貴重な出会いに反響が寄せられた。【写真】「すごいコラボ」駅で貴重な出会いを報告…リラックスした姿を公開した舘ひろし「名古屋キャンペーンに行ってまいります！」と報告。「『#免許返納!?』カラーと同じ ドクターイエローに遭遇しました！」と伝え、ドクターイエローのバックにした舘の姿をアップした。舘はサンダルにゆったりとしたパンツ