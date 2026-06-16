ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHANORMA」のメンバーで、大の広島ファンとして知られる広本瑠璃（22）が、ラジオで広島の選手の「大予言」を的中させまくっている。広本は広島の「RCCラジオ」で毎週月曜午後11時からオンエアされている「ザ・ギース尾関高文とOCHANORMA広本瑠璃の年の差ラジオ」に出演中。6月15日の放送での恒例コーナー「またまた帰ってきました！広本瑠璃の広島カープ大予言」で、ここ最近