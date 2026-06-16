アイドルグループ・私立恵比寿中学は16日、新曲のジャケット写真について「一部誤解を招く可能性のある表現があった」として謝罪。写真を差し替えたことを伝えた。【写真】ハートの部分に変化!?一部修正が加えられた「えびチリ、はじめました」のジャケット写真公式サイトでは、7月8日に配信リリースが決定している「えびチリ、はじめました」ジャケット写真に関して、「私立恵比寿中学の新曲「えびチリ、はじめました」のジ