パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に、1ヶ月あまりで6キロ減量していたと告白していた鎧塚氏が、寄せられた心配の声に感謝をつづった。【写真】1ヶ月で6キロ減の鎧塚俊彦氏、心配の声に感謝鎧塚氏は写真を添えて「皆さま、昨日の投稿に際しましては、たくさんの温かいコメントやメッセージ、メール、LINEを頂戴し、本当にありがとうございました。思いがけないほど多くの励ましのお言葉に