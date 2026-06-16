ボートレース鳴門のPR隊が16日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」（23〜28日）をアピールした。前年度のSG競走での成績上位者が選考されることで、“SGの中のSG”と称される一戦。初日ドリーム戦には1号艇から池田浩二（愛知）、峰竜太（佐賀）、茅原悠紀（岡山）、西山貴浩（福岡）、桐生順平（埼玉）、宮地元輝（佐賀）と得点上位の6人が出場する。最高峰のレベルで争