右肘のトミー・ジョン手術から完全復活を目指す阪神の下村海翔投手（24）が16日、甲子園での1軍練習に参加した。リハビリプログラムも無事終了し、これからは戦力として初昇格に向けて、実戦を重ねていく段階になる。「1軍の雰囲気を経験させてもらいました。参加させてもらえるのはありがたい。もちろん1軍で投げることが目標。次に向けた準備をひとつずつやっていくだけ」23年ドラフト1位の下村は、12日のファーム・ソフト